Постройте график функции y=x²-8x+13

Математика
Постройте график функции y=x²-8x+13
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Гость:
Просто построй таблицу, у тебя порабола получиться
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