Площадь прямоугольника 36 сантиметров в квадрате а периметр 24 сантиметров Начерти этот отрезок

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S-это одна сторона умноженная на другую . Р -это сумма всех сторон. S=6*6илиS=4*9 и так и так равно 36. В первом случае Р= 6+6+6+6 во втором Р=4+9+4+9 и все равно24 это либо квадрат со сторонами 6 см либо прямоугольник со сторонами 4 и 9 см ,что нам и нужно