Найдите среднее значение температуры первой недели января пн -10(градусов) вт -14(??радусов) ср -5(градусов) чт -15(градусов) пт -3 (градуса) сб 0 (градусов) вс -2 (градуса)
Математика
Найдите среднее значение температуры первой недели января пн -10(градусов) вт -14(??радусов) ср -5(градусов) чт -15(градусов) пт -3 (градуса) сб 0 (градусов) вс -2 (градуса)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+14+5+15+3+2=49\6 ну мв на уроке так вроде считаем среднюю температуру
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