Представь что ты попал в осажденный древнерусский город опиши то что ты мог бы увидеть
Окружающий мир
Представь что ты попал в осажденный древнерусский город опиши то что ты мог бы увидеть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огонь, разрушения, кровь, погибших и раненых людей
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