Найдите сторону квадрата, если радиус описанной окружности равен 5 см

Геометрия
Найдите сторону квадрата, если радиус описанной окружности равен 5 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взять циркуль и линейку отмерить циркулем 5 см и начертить круг отметить карандашом середину а потом середину с любой точкой окружности начертить. вот и все.
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