ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!SOS!!!!!! Придя из школы в 13 ч 30 мин,Кирилл распланировал своё ??ремя. Обед-30 мин Выполнение домашних заданий-1 ч 40 мин Просмотр телепередач-1 ч 15 мин Занятие в теннисной секции-2 ч 20 мин Ч...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!SOS!!!!!! Придя из школы в 13 ч 30 мин,Кирилл распланировал своё ??ремя. Обед-30 мин Выполнение домашних заданий-1 ч 40 мин Просмотр телепередач-1 ч 15 мин Занятие в теннисной секции-2 ч 20 мин Чтение книги -45 мин. Ужин-30 мин Сможет ли Кирилл выполнить свой план,если он ляжет спать в 21 ч? РЕШЕНИЕ 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
13ч30 мин + 30 =14.00 закончится обед 14.00 + 1.40 = 15.40 выполнит дз 15.40 + 1ч15 = 16.55 просмотрит телепередачи 16 55 + 2ч20 = 19.15 закончатся занятия теннисом 19.15 + 0.45 = 20 часов коней чт.книг 20.ч + 30 мин = 20 часов 30 мин конец ужина. у него еще останется время 30 минут чтобы подготовиться ко сну
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