ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!SOS!!!!!! Придя из школы в 13 ч 30 мин,Кирилл распланировал своё ??ремя. Обед-30 мин Выполнение домашних заданий-1 ч 40 мин Просмотр телепередач-1 ч 15 мин Занятие в теннисной секции-2 ч 20 мин Ч...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!SOS!!!!!! Придя из школы в 13 ч 30 мин,Кирилл распланировал своё ??ремя. Обед-30 мин Выполнение домашних заданий-1 ч 40 мин Просмотр телепередач-1 ч 15 мин Занятие в теннисной секции-2 ч 20 мин Чтение книги -45 мин. Ужин-30 мин Сможет ли Кирилл выполнить свой план,если он ляжет спать в 21 ч? РЕШЕНИЕ 4 класс

Автор: Гость