Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно составить электронный баланс! 1) KMnO4+K2SO3+H2SO4=K2SO4+MnSO4 2)KMnO4+K2SO3+KOH=K2SO4 3)KMnO+K2SO3+H2O=K2SO4

Химия

Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно составить электронный баланс! 1) KMnO4+K2SO3+H2SO4=K2SO4+MnSO4 2)KMnO4+K2SO3+KOH=K2SO4 3)KMnO+K2SO3+H2O=K2SO4

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