Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно составить электронный баланс! 1) KMnO4+K2SO3+H2SO4=K2SO4+MnSO4 2)KMnO4+K2SO3+KOH=K2SO4 3)KMnO+K2SO3+H2O=K2SO4
Химия
Помогите пожалуйста!!!! очень срочно нужно составить электронный баланс! 1) KMnO4+K2SO3+H2SO4=K2SO4+MnSO4 2)KMnO4+K2SO3+KOH=K2SO4 3)KMnO+K2SO3+H2O=K2SO4
Ответ(ы):
Гость:
1)K2SO3 + H2SO4 + KMnO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2OS+4 - 2e → S+6 окисление, Mn+7 + 5e → Mn+2 восстановление. 5 S+4 - 2e → S+6 2 Mn+7 + 5e→ Mn+2 5K2SO3 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 6K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O2)1) KMnO4 + K2SO3 + KOH = K2MnO4 + K2SO4 + H2O Mn(+7) - +1e -> Mn(+6) восстановление S(+4) - -2e -> S(+6) окисление 2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O 3) 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH MnO4- + 3e = MnO2 SO3(2-) - 2e = SO4(2-) 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH
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