Как питаются паразиты??
Биология
Как питаются паразиты??
Ответ(ы):
Гость:
Паразиты - это бактерии, которые относятся к гетеротрофам. Паразиты питаются органическими веществами живых организмов.
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