Разберите ситуацию и определите: а)субъектоа правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание правоотношений.
Обществознание
Разберите ситуацию и определите: а)субъектоа правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание правоотношений.
Ответ(ы):
Гость:
Посылка, которую выслали пенсионерке Анне Федоровне, потерялась на складе. Известно, что посылка находится в Красноярске, где и проживает пенсионерка. Почтовое отделение не выполняет просьбу бабушки о нахождении ее посылки. Анна Федоровна подает в суд. Объект: посылка Субъекты: Анна Федоровна и почта РФ Содержание: Анна Федоровна в праве подать в суд на почту РФ. По решению суда, почта будет обязана найти посылку и понести наказание в виде штрафа.
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