Найдите стороны четерехугоьника, если они пропорциональны числам 2:3:4:7, а периметр четырехугольника равен 80 см

Математика

Найдите стороны четерехугоьника, если они пропорциональны числам 2:3:4:7, а периметр четырехугольника равен 80 см

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