Найдите стороны четерехугоьника, если они пропорциональны числам 2:3:4:7, а периметр четырехугольника равен 80 см
Математика
Найдите стороны четерехугоьника, если они пропорциональны числам 2:3:4:7, а периметр четырехугольника равен 80 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:15:20:35/////1)80:(2+3+4+7)=5 см одна часть; 2)2*5=10 см одна сторона; 3)3*5=15 см вторая сторона; 4)4*5=20 см третья сторона; 5)7*5=35 см четвёртая сторона
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