Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 36 см, а одна из сторон в два раза меньше другой
Геометрия
Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 36 см, а одна из сторон в два раза меньше другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(x+0.5x)=36 3x=36 x1=12 x2=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и это...
Обществознание
Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. (А) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив совр...
Математика