Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 36 см, а одна из сторон в два раза меньше другой

Геометрия
Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 36 см, а одна из сторон в два раза меньше другой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(x+0.5x)=36 3x=36 x1=12 x2=6
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