Найдите стороны прямоугольника если :его площадь равна 250см2 ,а одна сторона в 2,5 раза больше другой

Геометрия

Найдите стороны прямоугольника если :его площадь равна 250см2 ,а одна сторона в 2,5 раза больше другой

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