Найдите стороны прямоугольника если :его площадь равна 250см2 ,а одна сторона в 2,5 раза больше другой
Геометрия
Найдите стороны прямоугольника если :его площадь равна 250см2 ,а одна сторона в 2,5 раза больше другой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A*2.5a=250 2.5a^2=250 a^2=250/2.5 a^2=100 a=10 см
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