Найдите значение выражения а] b-7c, если, b=475,c=25; б] 140x+31x-93, если x=41

Математика
Найдите значение выражения а] b-7c, если, b=475,c=25; б] 140x+31x-93, если x=41
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Гость:
А)475-175=300 б)5740+1271-93=6918
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