Треба скласти питання до казки Євшан-зілля

Гость: Гость:

1. Де жив поневолений Син половецького хана?(в Киевi) 2. За що князь Володимирзалишив хлопця в себе?(за вроду). 3. Чи сильно засмутився хан через те що його Син потрапив в полон?( вiн навiть не iв i не спав) 4. Кого поуликав до себе хан, щоб знайти сина?(гудця). 5. Шо сказав зробити гудцю хан, щоб повернуть хлопдя додому?( заспiвати пiсень). 6. Чи лопомогла мамина колискова згадати рiдний край, хлопчинi?(нi) 7. Шо лопомогла хлопцю згадати рiдний дiм?( евшан зiлля) 8. Коли син хана вирушив в дорогу, до рiдного краю?( вночi).