Выписать словосочетания и определить вид связи 1)Бледно-серое небо на горизонте ??ветило и холодело 2)В лесу огонь пожара мгновенно разнесло Помогите пожалуйста

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Выписать словосочетания и определить вид связи 1)Бледно-серое небо на горизонте ??ветило и холодело 2)В лесу огонь пожара мгновенно разнесло Помогите пожалуйста

Автор: Гость