Найдите стороны прямоугольника с периметром 16 см площадь которого равна 1404 мм2

Математика
Найдите стороны прямоугольника с периметром 16 см площадь которого равна 1404 мм2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника: Р = 2(a + b) Площадь прямоугольника: S = ab a + b = P/2 a = P/2 - b  - подставим в площадь:                                     S = (P/2 - b)*b                           1404 = (160/2 - b)*b                           1404 = 80b - b²                            b² - 80b + 1404 = 0      D = b²-4ac = 6400-5616 = 784 = 28²                                                       b₁ = (-b+√D)/2a = (80 + 28) : 2 = 54    a₁ = 26                            b₂ = (-b-√D)/2a = (80 - 28) : 2 = 26      a₂ = 54 Ответ: {26; 54}, {54;26}                                         
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