Найдите стороны прямоугольника с периметром 16 см площадь которого равна 1404 мм2
Математика
Найдите стороны прямоугольника с периметром 16 см площадь которого равна 1404 мм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника: Р = 2(a + b) Площадь прямоугольника: S = ab a + b = P/2 a = P/2 - b - подставим в площадь: S = (P/2 - b)*b 1404 = (160/2 - b)*b 1404 = 80b - b² b² - 80b + 1404 = 0 D = b²-4ac = 6400-5616 = 784 = 28² b₁ = (-b+√D)/2a = (80 + 28) : 2 = 54 a₁ = 26 b₂ = (-b-√D)/2a = (80 - 28) : 2 = 26 a₂ = 54 Ответ: {26; 54}, {54;26}
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