Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 95 см, а осн??вание в 3 раза больше боковой стороны.
Алгебра
Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 95 см, а осн??вание в 3 раза больше боковой стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бічна сторона x Основа 3x Периметр x+x+3x=95 5x=95 x=95:5 x=19 Бічна сторона рівна 19, основа рівна 57
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