Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 95 см, а осн??вание в 3 раза больше боковой стороны.

Алгебра

Найдите стороны равнобедренного треугольника, если его периметр равен 95 см, а осн??вание в 3 раза больше боковой стороны.

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