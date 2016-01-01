Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , под...

Русский язык
Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , поднебесье; неба , небо , небу. Эти слова надо мне сделать : Неба, снежинки , мы, чистые , смерзались
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снижинки : снежный, снег(суффикс, корень)/Снежинкой, снежинке(окончания) Чистые : чистить(суфф.), чистота/ чистая,чистый, чистое и т.д. Смерзались : замерзать, перемёрзший, замерзаемый, отмерзает. (только однокореные)
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