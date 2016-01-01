Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , под...

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Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , поднебесье; неба , небо , небу. Эти слова надо мне сделать : Неба, снежинки , мы, чистые , смерзались

Автор: Гость