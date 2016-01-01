Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , под...
Русский язык
Прочитай. к выделенным словам подбери сначала однокоренные словам, затем - разные формы этого слова. Обозначь в словах те морфемы, которые доказывают , что это однокоренные слова или формы слова. Образец : Неба - небесный , поднебесье; неба , небо , небу. Эти слова надо мне сделать : Неба, снежинки , мы, чистые , смерзались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снижинки : снежный, снег(суффикс, корень)/Снежинкой, снежинке(окончания) Чистые : чистить(суфф.), чистота/ чистая,чистый, чистое и т.д. Смерзались : замерзать, перемёрзший, замерзаемый, отмерзает. (только однокореные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста проверьте текст у меня с русским плохо. Можно поправить текст. я вам р??сскажу о Купце Степановича Парамоновича Калашникова. Парамонов...
Другие предметы
Выберите характеристики, не относящиеся к деятельности человека: Выберите один ??твет: целенаправленность преобразующая, творческая активност...
Технология
Что делать ели телефон Samsung galaxy a3 2016 года показывает зарядку но сам процесс не идёт ОН НОВЫЙ