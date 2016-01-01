Выберите характеристики, не относящиеся к деятельности человека: Выберите один ??твет: целенаправленность преобразующая, творческая активность осознанность целей, планирование процесса адаптивность

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Выберите характеристики, не относящиеся к деятельности человека: Выберите один ??твет: целенаправленность преобразующая, творческая активность осознанность целей, планирование процесса адаптивность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Целенаправленнось я считаю,ну может по другому
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