Выберите характеристики, не относящиеся к деятельности человека: Выберите один ??твет: целенаправленность преобразующая, творческая активность осознанность целей, планирование процесса адаптивность

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Выберите характеристики, не относящиеся к деятельности человека: Выберите один ??твет: целенаправленность преобразующая, творческая активность осознанность целей, планирование процесса адаптивность

Автор: Гость