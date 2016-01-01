Что делать ели телефон Samsung galaxy a3 2016 года показывает зарядку но сам процесс не идёт ОН НОВЫЙ
Технология
Что делать ели телефон Samsung galaxy a3 2016 года показывает зарядку но сам процесс не идёт ОН НОВЫЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если честно, то технология - это труды т.о. резьба по дереву, готова и т.д., а не гаджеты.....
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