Почему для понимания слова о полку Игореве необходим перевод
Литература
Почему для понимания слова о полку Игореве необходим перевод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что старославянский язык нам будет не понятен.
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