Какая будова одноклитиний еокариот

Биология
Какая будова одноклитиний еокариот
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центріолі,рибосоми.лізосоми,комплекс Гольджі,едоплазматична мережа,пластиди,мітохондрії,ядро.
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