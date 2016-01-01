Какая будова одноклитиний еокариот
Биология
Какая будова одноклитиний еокариот
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Центріолі,рибосоми.лізосоми,комплекс Гольджі,едоплазматична мережа,пластиди,мітохондрії,ядро.
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