X-4=2x+4 x+3 x-3 уравнение дробное помогите решить
Алгебра
X-4=2x+4 x+3 x-3 уравнение дробное помогите решить
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Гость:
Х-2х=4+4 -х=8 вот и все если конечно правельно
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