Найдите сумму бесконечно убывающей прогрессии 5/3, 5/9, 5/27, ...
Математика
Найдите сумму бесконечно убывающей прогрессии 5/3, 5/9, 5/27, ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма бесконечно убывающей прогрессии находится по формуле S=, где b₁ - первый член прогрессии, а - q знаменатель прогрессии. По условию b₁=. Найдем знаменатель прогрессии. q= = = S= Ответ:
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