Помогите пожалуйста найти азот!

Химия
Помогите пожалуйста найти азот!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N это азот поняла H это водород
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