Срочно решите задачу пж
Математика
Срочно решите задачу пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)98×3=294 2)334-294=40
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