Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.

Русский язык

Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.

Автор: Гость