Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.

Русский язык
Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышь трость кисть тетрадь кость гроздь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!
Ответить
Русский язык
Какую работу может совершать мягкий знак
Ответить
Другие предметы
Когда Мишу догнали, сразу поняли, почему он побил рекорд. На его ноге примостился большущий рак. Так Миша завоевал приз. Плиз помогите написать ...
Ответить
Математика
Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4...
Ответить
Математика
Помогите сделать номер 44 , 40 , 41 !!!! Если не чётко видно то я могу переснять :))
Ответить