Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.
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Здесь нарисованы предметы названия которых относится к третьему склонению. Запиши их в форме творительного падежа, единственного числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышь трость кисть тетрадь кость гроздь
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