Помогите сделать номер 44 , 40 , 41 !!!! Если не чётко видно то я могу переснять :))
Математика
Помогите сделать номер 44 , 40 , 41 !!!! Если не чётко видно то я могу переснять :))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)a=801-349 a=452 a=801-452=349
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Сочинение Гуьйре План: 1)1аламехь хуьлу хийцамаш 2)Сагалматийн олхазарийн дахар 3)Адамаш чудерзадо ялташ 4)Хьуьнхахь хила хийцамаш 5)Хьуна ...
Қазақ тiлi
Математика
Помогите задача! За 4 метра ткани заплатили 360 руб. Сколько метров этой же ткани м??жно купить за 720 руб? Попробуйте решить двумя способами.