Курес жен шагын кл омонимдер
Қазақ тiлi
Курес жен шагын кл омонимдер
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Күрес-спорт,күрес-етістік жең -етістік,жең -киім жеңі
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