Вставьте пропущенные тук вы и знаки препинания, раскройте скобки. 1.Св..ркнула молния и лишь(?) м..инуту спустя загр..емел гром. 2.Не о чем не хочется думать или бродят мысли и воспоминания смутные неяснимые как сон

Русский язык

Вставьте пропущенные тук вы и знаки препинания, раскройте скобки. 1.Св..ркнула молния и лишь(?) м..инуту спустя загр..емел гром. 2.Не о чем не хочется думать или бродят мысли и воспоминания смутные неяснимые как сон

Автор: Гость