Вставьте пропущенные тук вы и знаки препинания, раскройте скобки. 1.Св..ркнула молния и лишь(?) м..инуту спустя загр..емел гром. 2.Не о чем не хочется думать или бродят мысли и воспоминания смутные неяснимые как сон
Русский язык
Вставьте пропущенные тук вы и знаки препинания, раскройте скобки. 1.Св..ркнула молния и лишь(?) м..инуту спустя загр..емел гром. 2.Не о чем не хочется думать или бродят мысли и воспоминания смутные неяснимые как сон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкнула молния и лишь минуту спустя загремел гром. Не о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания смутные, неяснимые как сон
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