Почему в эпоху абсолютизма сословно-представительные органы утрачивают прежнее ??начение ?
История
Почему в эпоху абсолютизма сословно-представительные органы утрачивают прежнее ??начение ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что всю ответственность за управление и власть над страной брал на себя король. И не давал никому препятствовать своему слову.
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