Что происходит с мышцами руки при удержании груза
Биология
Что происходит с мышцами руки при удержании груза
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Гость:
Эти мышцы напрягаются
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