Помогите задача! За 4 метра ткани заплатили 360 руб. Сколько метров этой же ткани м??жно купить за 720 руб? Попробуйте решить двумя способами.

Математика

Помогите задача! За 4 метра ткани заплатили 360 руб. Сколько метров этой же ткани м??жно купить за 720 руб? Попробуйте решить двумя способами.

Автор: Гость