Помогите задача! За 4 метра ткани заплатили 360 руб. Сколько метров этой же ткани м??жно купить за 720 руб? Попробуйте решить двумя способами.
Математика
Помогите задача! За 4 метра ткани заплатили 360 руб. Сколько метров этой же ткани м??жно купить за 720 руб? Попробуйте решить двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)360:4=90 1м ткани = 90 руб Значит за 720 рублей можно купить 720:90=8м 2)Можно ещё решить через пропорцию. = 360х=720×4 360х=2880 х=2880:360 х=8
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