В каких операх играл Шаляпин. помогите пожалуйста
Музыка
В каких операх играл Шаляпин. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опера ,,Моцарт и Сальери'Римского-Корсакова в 1898 г.Опера ,,Дон Кихот'.Опера ,,Юдифь'.И это ещё не все его оперы.
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