Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4 5 6 7 8 9равно 800

Математика

Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4 5 6 7 8 9равно 800

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