Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4 5 6 7 8 9равно 800

Математика
Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4 5 6 7 8 9равно 800
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+34+5=51; 2) 12+3+4+5=24; 3)  56+7+89=152; 4) 5+6+789=800;
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