Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!

Биология
Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Поджелудочная железа   Смешанная секреция   Инсулин, глюкагон, гастрин   Снижение уровня сахара в крови   Гиперфункция и гипофункция (сахарный диабед) 2)Половые железы   Смешанная секреция   Эстроген и прогестерон(у девочек),тестостерон(у мальчиков)   Обеспечение гуморальной регуляции биологических процессов, регуляция процессов роста, поддержание целостности и постоянства внутренней среды   Сифилис, гонорея, гинетальный герпес, урогенетальные бородавки, трихомониаз, хламидиоз, СПИД, бактериальный вагиноз, молочница, микоплазмоз    
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