Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!

Биология

Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!

Автор: Гость