Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!
Биология
Кто сможет заполнить таблицу по биологии? там поджелудочная железа, сальная железа, слюная потовая и желудочная. Срооочнооо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Поджелудочная железа Смешанная секреция Инсулин, глюкагон, гастрин Снижение уровня сахара в крови Гиперфункция и гипофункция (сахарный диабед) 2)Половые железы Смешанная секреция Эстроген и прогестерон(у девочек),тестостерон(у мальчиков) Обеспечение гуморальной регуляции биологических процессов, регуляция процессов роста, поддержание целостности и постоянства внутренней среды Сифилис, гонорея, гинетальный герпес, урогенетальные бородавки, трихомониаз, хламидиоз, СПИД, бактериальный вагиноз, молочница, микоплазмоз
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