Какую работу может совершать мягкий знак
Русский язык
Какую работу может совершать мягкий знак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкий знак смягчает твёрдые согласные.Ну как-бы мягкий знак даёт звук мягкости. Вот например: Рыть если бы на конце не было мягкого знака,то было бы "рыт". Без мягкого знака меняется смысл слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Когда Мишу догнали, сразу поняли, почему он побил рекорд. На его ноге примостился большущий рак. Так Миша завоевал приз. Плиз помогите написать ...
Математика
Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1 12345 равно 51 2 12345 равно 243 56789 равна 152 4...
Математика