Какую работу может совершать мягкий знак

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Мягкий знак смягчает твёрдые согласные.Ну как-бы мягкий знак даёт звук мягкости. Вот например: Рыть если бы на конце не было мягкого знака,то было бы "рыт". Без мягкого знака меняется смысл слова