Нанесите на рисунок клавиатуры русские буквы, цифры, знаки препинания, знаки"+","-"" ??"=".Раскрасьте цветными карандашами зоны ответственности каждого пальца.?
Информатика
Нанесите на рисунок клавиатуры русские буквы, цифры, знаки препинания, знаки"+","-"" ??"=".Раскрасьте цветными карандашами зоны ответственности каждого пальца.?
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Гость:
Ну, если я правильно поняла, то вот так (из интернета)
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