ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! ✨ Чем является инфинитив СПЕТЬ в предложении : моё желание СП??ТЬ в хоре исполнилось. а)сказуемое б) определение в) дополнение г)обстоятельство СРОЧНЯК!

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ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! ✨ Чем является инфинитив СПЕТЬ в предложении : моё желание СП??ТЬ в хоре исполнилось. а)сказуемое б) определение в) дополнение г)обстоятельство СРОЧНЯК!

Автор: Гость