ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! ✨ Чем является инфинитив СПЕТЬ в предложении : моё желание СП??ТЬ в хоре исполнилось. а)сказуемое б) определение в) дополнение г)обстоятельство СРОЧНЯК!
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ПОМОГИТЕ, СРОЧНО !!! ✨ Чем является инфинитив СПЕТЬ в предложении : моё желание СП??ТЬ в хоре исполнилось. а)сказуемое б) определение в) дополнение г)обстоятельство СРОЧНЯК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спеть что сделать-сказуемое
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