Тест 11 кл «Строение клетки» Тесты по теме: «Строение клетки» 11класс. Вариант 1 1. Кто сформулировал клеточную теорию в 1838 г. 1) К. Бэр. 4) Р. Вирхов. 2) Т. Шванн. 5) М. Шлейден. 3) Дарвин. 2. Какие структурные элемен...

Биология

Тест 11 кл «Строение клетки» Тесты по теме: «Строение клетки» 11класс. Вариант 1 1. Кто сформулировал клеточную теорию в 1838 г. 1) К. Бэр. 4) Р. Вирхов. 2) Т. Шванн. 5) М. Шлейден. 3) Дарвин. 2. Какие структурные элементы характерны для всех клеток? 1) Рибосомы. 4) Комплекс Гольджи. 2) Митохондрии. 5) Клеточный центр. 3) Пластиды. 6) Вакуоли. 3. Каково строение липидного слоя мембраны клетки? 1) Мономолекулярный. 2) Бимолекулярный. 3) Прерван белковыми порами. 4) Непрерывный. 4. Из каких химических компонентов состоит стенка растительной клетки? 1) Из белков. 3) Из липидов. 2) Из углеводов. 5. Какое явление происходит при погружении клетки в гипертонический раствор солей? 1) Плазмолиз. 3) Деплазмолиз. 2) Пиноцитоз. 4) Ничего не происходит. 6. Как называется тонкий внешний покров клетки и некоторых органоидов, состоящий из молекул липидов и белов? 1) Мембрана. 3) Эктодерма. 2) Оболочка. 4) Гликокаликс. 7. Как называется полужидкое вещество, заполняющее всю клетку, в котором расположены органоиды и ядро? 1) Кариоплазма. 3) Плазма. 2) Цитоплазма. 4) Целлюлоза. 8. Какой органоид связывает клетку в единое целое, осуществляет транспорт веществ, участвует в синтезе белков? 1) Наружная клеточная мембрана. 2) Комплекс Гольджи. 3) Эндоплазматическая сеть. 9. Что расположено на наружной поверхности мембран эндоплазматической сети? 1) Вакуоли. 3) Лизосомы. 2) Рибосомы. 4) Фагосомы. 10. Какие функции выполняет Комплекс Гольджи? 1) Синтез белка. 2) Накопление веществ. 3) Сокращение мышечных волокон. 4) Синтез рибосом. 11. Лизосомы имеют следующее строение: 1) Это мембранные пузырьки, содержащие полисахариды. 2) Это мембранные пузырьки, содержащие гидролитические ферменты. 3) Это мембранные пузырьки, содержащие гликоген. 4) Это мембранные пузырьки, содержащие кристаллы. 12. Как называются внутренние структуры митохондрий? 1) Граны. 3) Кристы. 2). Матрикс. 4) Строма. 13. Благодаря какой функции митохондрии получили название дыхательного центра клетки? 1) Синтеза АТФ. 3) Расщепления АТФ. 2) Окисления органических веществ до СО2 и Н2О. 14. В какой части митохондрий происходит окисление органических веществ? 1) В кристах. 3) В матриксе. 2) На наружной мембране. 15. Что расположено на внутренней мембране митохондрий? 1) Молекулы ДНК. 3) Рибосомы. 2) Ферменты. 4) Молекулы АТФ. 16. Какое строение имеют пластиды? 1) Это тельце, ограниченное мембраной. 2) Это тельце, ограниченное двумя мембранами. 3) Это внутренняя мембрана, образующая выросты. 4) Это наружная мембрана, образующая выросты. 5) Это внутренняя мембрана, образующая систему мешочков. 17. В какой части хлоропластов находятся молекулы ДНК? 1) На наружной мембране. 3) На кристах. 2) В гранах. 4) В строме. 18. Какие пластиды имеют зеленый цвет? 1) Лейкопласты. 3) Хлоропласты. 2) Хромопласты. 19. Какие из пластид выполняют функцию накопления запасного крахмала? 1) Лейкопласты. 3) Хлоропласты. 2) Хромопласты. 20. Полирибосомы – это множество рибосом, объединенных: 1) одной молекулой рРНК; 2) двумя молекулами иРНК; 3) одной молекулой ДНК; 4) одной молекулой иРНК. 21. Где образуются предшественники рибосом? 1) В ядрышке. 3) В лизосомах. 2) В митохондриях. 4) В полисомах. 22. Какие функции выполняет клеточный центр в неделящейся клетке? 1) Транспортную. 3) Секреторную. 2) Обеспечивает сборку микротрубочек. 23. Как называются органоиды движения? 1) Реснички. 3) Центриоли. 2) Микротрубочки. 4) Жгутики. 24. В каком органоиде происходит фотосинтез? 1) В хлоропластах. 3) В хроматине. 2) В лейкопластах. 4) В хлорофилле. 25. Какие органоиды имеют одномембранное строение? 1) Митохондрии. 6) Рибосомы. 2) Лизосомы. 7) Комплекс Гольджи. 3) Пластиды. 8) Жгутик. 4) Вакуоли. 9) ЭПС. 5) Клеточный центр. 10) Микротрубочки. 26. Какие структурные элементы образуют ядро? 1) Хромосомы. 4) Ядерная оболочка. 2) Нуклеоплазма. 5) Матрикс. 3) Хроматин. 27. Какие функции выполняет ядрышко? 1) Синтез иРНК. 2) Образование предшественников рибосом. 3) Синтез рРНК. 4) Репликация ДНК. 28. С появлением какой структуры ядро обособилось от цитоплазмы? 1) Нуклеоплазмы. 2) Хромосом. 3) Ядерной мембраны. 4) Ядрышка. 29. В каком состоянии находятся хромосомы в неделящейся клетке? 1) В спирализованном. 2) В виде хроматина. 3) В деспирализованном. 4) В виде нитей ДНК. 30. Какая ядерная структура несет наследственные свойства организма? 1) Ядрышко. 3) Хромосомы. 2) Нуклеоплазма. 4) ДНК.

Автор: Гость