Как правильно перенести слово плода доска???
Русский язык
Как правильно перенести слово плода доска???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правилам русского языка такое слово доска можно переносить до-ска и дос-ка оба варианта разрешены и допустимы
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