Найдите сумму натуральных чисел ,больше 5,но меньше 9.

Математика
Найдите сумму натуральных чисел ,больше 5,но меньше 9.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, все натуральные числа от 5 до 9 - 6,7,8.  Если нам надо найти сумму значит надо сложить все эти числа 6+7+8=21  Ответ: сумма натуральных чисел больше 5 но меньше 9 - 21
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