Периметр прямоугольника 24 см а длина 9 см.Чему равна площадь прямоугольника?
Математика
Периметр прямоугольника 24 см а длина 9 см.Чему равна площадь прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(24-(2*9)):2=3 см ширина прямоугольника 2)3*9=27 см^2 площадь прямоугольника
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