Найдите сумму всех натуральных n, таких, что n≤300 и НОК(32;n)=32*n.

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Так как 32 это 2^5 значит число n должно быть нечетным чтобы выполнялось второе условие значит нам надо найти сумму всех нечетных чисел от 1 до 300 Сначало найдем сумму всех чисел от 1 до 300 ∑=(300+1)*150=45 150Сумма четных отличатся от суммы нечетных на 1*150 тоесть на 150, значит сумма нечетных равно:(45 150-150)/2 = 45 000/2 = 22 500