Найдите сумму всех натуральных n, таких, что n≤300 и НОК(32;n)=32*n.

Математика
Найдите сумму всех натуральных n, таких, что n≤300 и НОК(32;n)=32*n.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как 32 это 2^5 значит число n должно быть нечетным чтобы выполнялось второе условие значит нам надо найти сумму всех нечетных чисел от 1 до 300 Сначало найдем сумму всех чисел от 1 до 300 ∑=(300+1)*150=45 150Сумма четных отличатся от суммы нечетных на 1*150 тоесть на 150, значит сумма нечетных равно:(45 150-150)/2 = 45 000/2 = 22 500

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить срочно 50 балов за лучший ответ
Ответить
Математика
F(x)=x3+2x2+4x+5 найти производную функции!!! Прошуу ;3
Ответить
Английский язык
Употребите правильную форму страдательного залога . This food.... In China.
Ответить
Биология
Что загрязняет биосферу
Ответить
Физика
Определите жесткость пружины если под действием силы 4Н она растянулась на 8 см
Ответить