Найдите трехзначное число, если цифры единиц, десятков и сотен в указанном порядк?? образуют арифметическую прогрессию, а цифры числа, меньшего данного на 10, в том же порядке образуют геометрическую прогрессию.

Алгебра
Найдите трехзначное число, если цифры единиц, десятков и сотен в указанном порядк?? образуют арифметическую прогрессию, а цифры числа, меньшего данного на 10, в том же порядке образуют геометрическую прогрессию.
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Ответ(ы):
Гость:
852-арифметическая с шагом в +3 842-геометрическая с шагом в *2
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