Найдите трехзначное число, если цифры единиц, десятков и сотен в указанном порядк?? образуют арифметическую прогрессию, а цифры числа, меньшего данного на 10, в том же порядке образуют геометрическую прогрессию.

Алгебра

Найдите трехзначное число, если цифры единиц, десятков и сотен в указанном порядк?? образуют арифметическую прогрессию, а цифры числа, меньшего данного на 10, в том же порядке образуют геометрическую прогрессию.

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