Найдите целое , если 20% от него состовляет 100 руб

Алгебра
Найдите целое , если 20% от него состовляет 100 руб
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100/20*100=500рублей
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