Помогите придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный ,п??иставочный,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный,сложение.)
Русский язык
Помогите придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный ,п??иставочный,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный,сложение.)
Ответ(ы):
Гость:
Котенок- онок суффикс! Бумажный - суффикс н. Перчик - суффикс чик Присел - приставка при Посмотреть - приставка по Подставил - Под приставка, ил - суффикс ( вроде) Набивной - на приставка, н - суффикс Отдышка - от приставка, к суффикс
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