Стоимость одного набора 90 рублей.Если общая сумма превышает 1000 рублей то на ту часть суммы которая превышает 1000 рублей дается скидка 40% .Сколько рублей магазин должен будет перечаслить на счет оптовой базы при заказе 14 н...

Математика

Стоимость одного набора 90 рублей.Если общая сумма превышает 1000 рублей то на ту часть суммы которая превышает 1000 рублей дается скидка 40% .Сколько рублей магазин должен будет перечаслить на счет оптовой базы при заказе 14 наборов.

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