Найдите углы B и D трапеции abcd с основаниями AD и BC если известно что угол A = 42° и угол C = 110 °

Математика
Найдите углы B и D трапеции abcd с основаниями AD и BC если известно что угол A = 42° и угол C = 110 °
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Редположим, что трапеция ABCD - равнобедренная. В равнобедренной трапеции углы при основаниях равны. Тогда,  угол D = углу А = 42° угол В = углу С = 110° Предположим, что трапеция ABCD - неравнобедренная. Тогда,  угол D = 360° - (угол А + угол В + угол С) = 208° - угол В угол В = 360° - (угол А + угол D + угол С) = 208° - угол D
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