Найдите углы B и D трапеции abcd с основаниями AD и BC если известно что угол A = 42° и угол C = 110 °

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Редположим, что трапеция ABCD - равнобедренная. В равнобедренной трапеции углы при основаниях равны. Тогда, угол D = углу А = 42° угол В = углу С = 110° Предположим, что трапеция ABCD - неравнобедренная. Тогда, угол D = 360° - (угол А + угол В + угол С) = 208° - угол В угол В = 360° - (угол А + угол D + угол С) = 208° - угол D