Найдите углы треугольника, если один из них на 40 меньше второго и в три раза больше третьего

Геометрия
Найдите углы треугольника, если один из них на 40 меньше второго и в три раза больше третьего
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+(3х+40)+х=180 3х+3х+х=180-40 7х=140 х=20 => 1 угол =3х=60° 2 угол= 3х+40=100° 3 угол=х=20°
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